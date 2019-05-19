يشارك قرابة ألف طبيب عيون من 100 مركز ومستشفى رمد حكومي وخاص، في أول وأكبر بطولة كروية مخصصة لشباب أطباء الرمد في مصر، تحت رعاية إحدى شركات الأدوية، تحت مسمي "ديوافكتم".

وقالت الدكتورة شيماء صبري، مدير المكتب العلمي للشركة المنظمة للبطولة، إن "ديوافكتم"، تنظم على 4 مراحل، انطلقت المرحلة الأولى منها مساء أول أمس بملعب إحدى مدارس "زهراء المعادي".

وأضافت "صبري"، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم أطباء من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، أما المرحلة الثانية فتشمل الدلتا ومحافظات القناة، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة في محافظات الصعيد، والفائز في كل مرحلة سيصعد الى التصفيات المجمعة النهائية في شهر اكتوبر المقبل في القاهرة.

وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس "الشركة"، إن البطولة تأتي تشجيعاً للأطباء الذي يخلو الروتين اليومي لحياتهم عادة من ممارسة الرياضة، ودعما لحملة الدولة لمحاربة السمنة وتشجيع نمط الحياة الصحي والذي يأتي ضمن عناصره ممارسة النشاط البدني، فضلا عن توفير فرصة للتعارف وتبادل المناقشات والخبرات بين أطباء الرمد من المحافظات المختلفة في بيئة ترفيهية بعيدا عن ضغوطات العمل.