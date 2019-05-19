استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث مبادرة بعنوان "مصر بداية الطريق".

في بداية اللقاء، أوضحت مكرم أن مبادرة "مصر بداية الطريق" سيجري خلالها تنظيم احتفالية، سيدعى لحضورها كافة المسؤولين رفيعي الشأن والوزراء من الدول الأفريقية والدول العربية، وكذلك الدول الآسيوية من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية.

ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرعى المبادرة، حيث وجه بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، للإعداد لها.

وأضافت أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الأفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية، مشيرة إلى أنه يأتي أيضًا في إطار إعلان الرئيس عام 2019 عامًا للتعليم، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشارت إلى أن خريجي الأزهر الوافدين أحد أهم القوة الناعمة لمصر في العالم، موضحة أن تقلد بعض خريجي الأزهر مناصب رفيعة في بلادهم يؤكد على قوة الأزهر ومدى تأثيره في العالم، موضحة أنه سيكون من ضمن برنامج الاحتفالية إلقاء كل ضيف لمحاضرة بالكلية التي تخرج منها.

ومن جانبه، قال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يستقبل كل عام طلابًا وافدين من أكثر من مائة دولة، ويقدم الدعم الكامل لهؤلاء الطلاب؛ ليستقوا العلوم الدينية والدنيوية ثم يعودون إلى بلادهم سفراء للإسلام والسلام.

ولفت إلى أن بعض خريجي الأزهر الوافدين تقلدوا مناصب رفيعة المستوى في بلادهم، كما ساهموا بقوة في تنمية ورقي بلادهم، وعملوا على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك التي تعلموها في الأزهر.

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الأزهر الشريف ووزارة الهجرة، للتنسيق فيما بينهما للإعداد للاحتفالية.