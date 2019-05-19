شيخ الأزهر: جاهزون لتوثيق التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع أرمينيا

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السفير كارين جريجوريان، سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لترسيخ قيم التسامح والسلام العالمي، ويعمل على مد جسور التعاون والتفاهم بين مختلف الحضارات، مبديًا استعداد الأزهر لتوثيق التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع أرمينيا، وذلك من خلال تقديم بعض المنح الدراسية وتدريب الأئمة المسلمين في أرمينيا على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة.

من جهته، قال سفير أرمينيا، إن بلاده ومصر تربطهما علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى مئات السنين، مشيدًا بجهود الأزهر ورؤية فضيلة الإمام الأكبر حول ترسيخ التسامح والسلام العالمي، وهو ما جسدته بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعت في فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأكد أن رسالة التسامح والسلام التي يحملها الأزهر هي رسالة عالمية تشترك فيها جميع الأديان والشعوب.