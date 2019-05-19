وزير "قطاع الأعمال": خط ملاحي يربط السخنة بشرق أفريقيا أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن تدشين خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا، أكتوبر 2019، لضمان وصول البضائع المصرية لـ6 دول بخلاف إمكانية الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العامة، إن الوزارة ستنظم مؤتمر للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين بجميع المجالات، مطلع يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير الخط الملاحي في إطار تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركات التابعة لها.

وأضاف "توفيق"، أن ذلك يأتي لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا، لافتا أنه من المستهدف أيضا إحياء الخط الملاحي "الرورو" بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذي أثبت نجاحاً كبيرا، عام 2010، وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي في 2011، وما زال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.

وأكد أن الطريق ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجري العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة النقل، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحري، في ضوء التوجيهات الحكومية في هذا الشأن، بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة في تلك اللجنة.