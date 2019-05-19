حل الفنان حسن الرداد، ضيفا على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على "نجوم.إف.إم"، ووجه أول رسالة لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وهنأها على مسلسلها "سوبر ميرو"، الذى يعرض حاليًا فى رمضان، ورد على أنهما دائما كانا يكذبان شائعات ارتباطهما قبل الزواج، وقال: "كنا بناخد وقتنا عشان منتسرعش".

وتابع: "أحترم كل آراء النقاد فيه بشكل كبير، وأقرأ أي نقد على أعمالى لكن لا يهمنى فى النهاية سوى رأى الجمهور والشارع الذى يعد الناقد الحقيقي لأعمالي الفنية"، وأبدى اعتزازه عن دوره فى مسلسل حق ميت" 2015"، وعن مسلسله هذا العام "الزوجة 18" أكد أنه غير طبيعي أن يتزوج أحد 18 سيدة و"الرجال بطبعهم طماعين ولازم نهدى شوية".

وفى رسالة لهيفاء وهبى أجاب بأنها صديقة عزيزة وأنه يحبها أكثر في الغناء لأنها تقدم شيئا مختلفا، ووجه رسالة حب للمخرج الكبير يسرى نصر الله بأنه "من الناس التي تعلم منها، من وفى الخارج يحبونه ويقدرونه كثيرًا"، وشارك معه "الرداد" فى فيلم "احكى ياشهر زاد" وتمنى أن يشارك معه مرة أخرى بأي عمل فني.

وبارك "الرداد" للفنان محمد إمام على مسلسله "هوجان"، الذى يعرض حاليًا في سباق الدراما الرمضاني، قائلا، "نجم كبير وبحب أعماله سواء فى الدراما أو السينما"، وعن الشخصية التاريخية التي يتمنى مقابلتها، قائلا، "محمد علي باشا مؤسس النهضة الحديثة بمصر هو من يريد مقابلته لأنه صنع الكثير لمصر"، وأكد أنه بعد انتهاء موسم رمضان سيعود لاستئناف تصوير فيلم جديد كان قد توقف لتصوير "الزوجة 18".

يذاع برنامج رسايل فى الخامسة مساء يوميا، على "نجوم FM"، وتقدمه جيهان عبد الله، ويستضيف نجوم الفن، ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.