اجتماعات مكثفة تعقدها اللجان النوعية بمجلس النواب، على مدار الأيام الجارية، للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2019- 2020، وذلك تمهيداً لتسليم تقاريرها النهائية للجنة الخطة والموازنة خلال الشهر الحالى، لإعداد التقرير النهائى وإحالته للجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه الشهر المقبل.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، موازنة هيئة الأوقاف للعام المالى الجديد 2019 - 2020، حيث شهد الاجتماع إشادة النواب بارتفاع إيرادات هيئة الأوقاف المتوقع أن تبلغ ملياراً و٦٧٠ مليون جنيه. فيما أعلن ممثلو هيئة الأوقاف، خلال الاجتماع، عن قرب انتهاء عملية حصر أملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك بتسليم ١١ منطقة من أصل ٢٥ على مستوى الجمهورية، وطالب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى كلمة له باجتماع اللجنة، بإعادة النظر فى التعامل مع الوقف وإحياء مفهوم الوقف الاستثمارى الذى أصبح مصدراً مهماً وعالمياً لتمويل المشروعات.

وحول إجراءات الإحلال والتجديد للمساجد، قال المهندس مجدى أبوعيد، ممثل وزارة الأوقاف، إن هناك 1800 مسجد على مستوى الجمهورية فى حاجة لإحلال وتجديد، وذلك خلال مدة زمنية لا تقل عن 6 سنوات، وهو ما اعترض عليه النائب مصطفى سالم وضرب مثلاً بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والموجود به نحو 70 مسجداً تحتاج للإحلال والتجديد، والوزارة تطور مسجدين فقط سنوياً، لافتاً إلى أنه إذا استمر هذا الوضع فإننا فى حاجة لمدة زمنية تصل لنحو 30 عاماً لتنفيذ خطة التطوير.

فيما أبدى المهندس ياسر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، استغرابه الشديد من أن «تكييفات المساجد تعمل ليل نهار علشان خاطر 2 نايمين فى المسجد»، على حد تعبيره، مشدداً على ضرورة تركيب عدادات كهرباء كودية مسبوقة الدفع بالمساجد لدعم اتجاه الدولة فى ترشيد الاستهلاك.

جدول زمنى للانتهاء من تجديد 1800 مسجد فى 6 سنوات.. و"الخطة والموازنة": "التكييفات شغالة طول الليل علشان 2 نايمين"

وفى لجنة التعليم والبحث العلمى، طالب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتخصيص اعتمادات مالية للجامعة بالموازنة الجديدة بنحو 7 مليارات و300 مليون جنيه، بعد تخصيص 5 مليارات جنيه فقط من جانب وزارة المالية، وهو ما يعنى أن هناك عجزاً أكثر من 2 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير لا يمكن للموارد الذاتية تغطيته.

وأشار «الخشت» إلى أن الجامعة بصدد إنشاء فرع دولى لها، لذلك يجب على «المالية» تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الأمر، منوهاً بأن الجامعة تقوم بدور توعوعى للطلاب من أجل نبذ الأفكار المتطرفة والإرهاب.

فيما ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة الخاصة بقطاعات الصحة والسكان للعام المالى الجديد 2019 - 2020. وقالت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيلة اللجنة، إن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للعام المالى الجديد 2019 - 2020، بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بزيادة 11 ملياراً و52 مليوناً عن موازنة العام الماضى، التى كانت مقدرة بـ61 مليار جنيه.

واستعرضت وكيلة اللجنة تفاصيل بنود الموازنة، منها تخصيص 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولديوان الوزارة 19 مليار جنيه، وللأدوية 27 مليون جنيه، فيما تم تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ولمديريات الشئون الصحية 27 مليار جنيه، وبلغت نفقات الصيانة 352 مليوناً، وبند أغذية العاملين 305 ملايين، وبند الوقود والزيوت 45 مليوناً، والإقامة بالجهات النائية 35 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بلغت 6 مليارات و622 مليوناً، والبرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات 2 مليار و96 مليوناً، حيث خصص للتأمين الصحى على الطلاب 351 مليون جنيه، وعلى الفلاحين 100 مليون، ولغير القادرين مليار جنيه، حيث انخفض 500 مليون عن العام الماضى، بينما تم تخصيص 25 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل الجديد، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة مليار و176 مليوناً، ولبند الصيانة 250 مليوناً.