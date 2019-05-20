التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بقيادات الدعوة بمحافظة دمياط، وعددا من الأئمة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، واللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد وزير الأوقاف أن "الاهتمام بالمسجد مبنى ومعنى هو أهم دور للأئمة، من خلال المحافظة على نظافتها وصيانتها، وأنه لا يسمح لأي إمام أن يستضيف غير مصرح له من قبل الأوقاف، إذ أن الدخلاء على الدعوة لا مكان لهم في مساجدنا".

كما بين أن وزارة الأوقاف تقدم لأبنائها الأئمة العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية؛ ليكون الإمام مواكبا للتطور العصري والتكنولوجي.

على جانب آخر، أكد أن مشروع صكوك الأضاحي له عدة أبعاد، منها المحافظة على البيئة من خلال الذبح في الأماكن المعدة لذلك، وإيصال الحق إلى مستحقيه من خلال التوزيع العادل على جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة الأكثر احتياجا، والأسر الأولى بالرعاية، مبينا أن جميع القائمين على صكوك الأضاحي والعاملين فيها متطوعون لا يتقاضون أجرا إلا من الله عز وجل، كما أنه لا يوجد أي فاقد من الأضحية، ما يضمن وصولها خالصة لمستحقيها.

وفي ختام اللقاء وجه الوزير ببذل مزيد من الجهد والعمل، واستمع لبعض أسئلة السادة الأئمة وأجاب عليها، وعبر الحاضرون عن سعادتهم البالغة باللقاء، وسرورهم بلقاء الوزير مقدرين جهده في خدمة الدعوة والعمل الدءوب للارتقاء بمستوى الأئمة وعمارة بيوت الله عز وجل.