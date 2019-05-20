قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن منطقة الحسين بالقاهرة تحتوي على مكتبة الحلبي، أول مكتبة بُنيت في مصر عام 1849.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن منطقة القاهرة الإسلامية لها جمالها الخاص: "فيها جانب روحاني خاص بها، وقد كان كل من ابن خلدون والمقريزي يتجولان فيها، كما شهدت أحداث الثورة ضد نابليون".

وعن المقاهي، قال "النمنم"، إنها تغيرت كثيرًا: "بقى اسمها كافيه، لكن زمان كانت مقرًا لزعماء الأمة والمفكرين والأدباء، قلبي وجعني لما هدموا قهوة متاتيا عشان يعملوا جراج العتبة، ودي القهوة اللي قاعد فيها الأفغاني وسعد زغلول وأديب إسحاق ولطفي السيد، واتهدمت في ثانية".