أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بإفطاره اليوم مع مجموعة من أبناء الوطن، الذين رأى في أفكارهم وعيًا بواقعنا وأملًا بمستقبلنا وطموحًا يليق بعزائمنا.

وقال "السيسي"، خلال تغريدة له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا وأملاً بمستقبلنا وطموحاً يليق بعزائمنا، فهذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم".