ترامب يتعهد: لن تحصل إيران على سلاح نووي

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الاثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، معتبرً أن الاتفاق النووي مع طهران "عرض مرعب".

وخلال المقابلة قال ترامب، "لا نريد الحرب مع إيران، ولا يمكن لهم تهديدنا ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي"، وكان ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى"، بحسب "سكاي نيوز".

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" قال ترامب: "إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها، لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا"، وتأتي تغريدة ترامب بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، عن طبيعة المعلومات الاستخبارية التي دفعت، مؤخرا، البيت الأبيض إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني وشيك.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم، إن المعلومات الاستخبارية تمثلت في صور أظهرت تحميل الإيرانيين لصواريخ على متن قوارب صغيرة في الخليج العربي، فيما بدا أنه مؤشر على هجوم إيراني وشيك، ورصدت الصو، التي التقطت من السماء، قطع الصواريخ مجمعة بالكامل، مما أثار مخاوف من احتمال أن يطلق الحرس الثوري الإيراني هذه الصواريخ على قطع بحرية أمريكية في الخليج.

ورصدت معلومات استخبارية أخرى تهديدات ضد سفن تجارية في المنطقة، فضلا عن احتمال شن ميليشيات مرتبطة بإيران هجمات على القوات الأمريكية في العراق، والأحد، استهدفت قذيفة من طراز "كاتيوشا" المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومبان حكومية في العاصمة العراقية بغداد، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية في تصريح لـ"سكاي نيوزعربية"، الاثنين، "نأخذ ما حصل في العراق على محمل الجد، لقد أوضحنا خلال الأسبوعين الماضيين، ونؤكد مرة أخرى أن الهجمات على المواطنين أو المرافق الأمريكية لن يتم التسامح معه وسيتم الرد عليه بطريقة حاسمة".

وأضاف المسؤول الأمريكي، "سنحمّل إيران المسؤولية ما إذا كانت أي من هذه الهجمات من تنفيذ أي ميليشا تابعة لها، وسنرد على إيران وفقًا لذلك".