"السكة الحديد": لا تحريك في أسعار تذاكر قطارات عيد الفطر

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن أنّ الهيئة انتهت من الاستعدادات النهائية لعيد الفطر، من حيث إجراء الصيانات على الجرارات وعربات القطارات، وتجهيز غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، في أثناء رحلات عطلة عيد الفطر، مؤكدا أنّه لا يوجد تحريك لأسعار تذاكر قطارات العيد، وأنّ الأسعار كما هي.

وأوضح رسلان لـ"الوطن" أنّه تم إلغاء إجازات قيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإداري في شركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنّ الهيئة أتاحت حجز تذاكر قطارات عيد الفطر عبر ماكينات TVM ذاتية وآلية بنظام الـ"فيزا كارت" في الأماكن العامة والنوادي في جميع أنحاء الجمهورية، وأبلكيشن المحمول، للحد من زحام المواطنين على منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لافتا إلى زيادة عدد شبابيك وأكشاك التذاكر في المحطات الرئيسية، وتشديد الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وأضاف رسلان أنّه تم اتخاذ السبل والآليات التي توفر الراحة والأمان للمسافرين على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، والاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، حفاظا على أرواح المواطنين وحركة القطارات، وانتشار مشرفي التشغيل على مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.