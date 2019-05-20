تشارك 7 شركات مصرية ناشئة في القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستعقد في هولندا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل.

وأعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر، أسماء الشركات التي ستشارك في القمة العالمية والتي تضمنت "سويفل" المتخصصة في النقل الذكي، وشركة "سمارت كير" التي تركز على منتجات التأمين الطبي للمؤسسات، وشركة "بريدفاست" وهي شركة متخصصة في خدمات توصيل طلبات الطعام، وشركة "المنير" التي تعد أول عيادة مصرية للعناية بعيون مرضى السكر، وتقدم خدماتها من خلال الاحتفاظ بسجلات صحية إلكترونية، وشركة "شيتوزان" وهي شركة تركز على توفير منتجات عضوية وآمنة للاستخدام في صناعة العقاقير، وشركة "أجريماتيك فارمز" وهي شركة متخصصة تقدم أسلوبا ابتكاريا في مجال الزراعة.

وقال جولدبرجر خلال مؤتمر صحفى عقد، اليوم، بمقر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الشركات المصرية التي تم اختيارها سيتاح لها فرصة التواصل مع أكثر من 1000 رائد أعمال، و300 مستثمر من جميع أنحاء العالم، موضحا أن القمة العالمية ستركز على قطاعات الزراعة والغذاء والطاقة والصحة والمياه.

وأضاف "جرى اختيار هذه المجموعة من رواد الأعمال المصريين بعناية من بين 60 مرشحا، نظرا لامتلاكهم حماسا واستعداداً للتوسع إقليميا وعالميا".

وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية إن ريادة الأعمال تمثل أساس أي اقتصاد في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في نمو الأعمال الناشئة، والشركات الصغيرة، وأكد أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال بمصر، في ظل توجه الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.