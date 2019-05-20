اطمئن البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط في ألمانيا علي الاوضاع في مصر، قائلا: "نشكر الله مصر بخير، ونجاهد في حياتنا والدولة تحاول الاهتمام بالاقتصاد، وهذه خطوة مهمة".

تواضروس: الكنيسة ترسل كاهنًا لمتابعة المتهمين بمقتل إبيفانيوس.. يهمنا توبتهم

وتابع البابا: "هناك اهتمام بالغ بالتعليم والمشروعات التي تتم على أرض مصر"، مطالبًا الأقباط بعدم الاستماع إلى الأخبار السيئة عنها "لا تسمعوا للأخبار السيئة، فالأخبار الإيجابية أكثر، وأنا دائمًا أقول أن الأقباط يهاجرون ويتركون قلوبهم في مصر".

وخلال لقائه مع شعب كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، تطرق البابا الي مقتل الأنبا إبيفانيوس اسقف ورئيس دير ابو مقار بوادي النطرون، مشيرا إلى أنه "حادث أخذ ضجة إعلامية كبيرة لأنه وقع بداخل دير، والجريمة قيد التحقيق".

واستكمل البابا تواضروس: "هذا شيء مؤسف، لكن ما يهمنا هو أبدية المتهمين، ويوجد أب كاهن يذهب لمتابعتهما، فالمهم هو توبتهما".

وتضمن لقاء البابا مع شعب كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، فقرة ترانيم وتكريم لعدد من المسؤولين الحاضرين وكلمة للبابا وبعدها أجاب البابا عن أسئلة الحاضرين.

كان البابا تواضروس وصل إلى مدينة أونا الألمانية مساء السبت، ودشن صباح الأحد، الكنيسة ذاتها التي شهدت لقاءه بالشعب.