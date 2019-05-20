اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، برؤساء شركات توزيع كل من شركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا؛ لتوزيع الكهرباء بحضور رؤساء القطاعات التجارية والفنية وعدد من قيادات القطاع، للوقوف على مستجدات خطط التطوير بهذه الشركات.

واستعرضت كل شركة من الشركات الأربع للموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ كل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمية المعدة لذلك، وكذلك المعوقات التي تحول ذلك؛ لمحاولة تجنبها وحلها نهائياً لضمان سرعة وجودة التنفيذ.

وجرى استعراض أعمال التطوير على مستوى الشركات الـ4، ونتائج أعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، كما جرى أيضًا مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل بالنسبة لمؤشرات التحسن في الخدمة المقدمة للجمهور.

وأكد شاكر، خلال الاجتماع، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، حيث إنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذا ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وجودة متابعة ما يجرى تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها.