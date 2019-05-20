قال وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، إن إيران يجب أن تفكّر قبل التعرّض للمصالح الأمريكية، حسبما أفادت قناة الحدث في نبأ عاجل.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا "واشنطن سترد في حال التعرّض لهجوم إيراني".