إحالة أئمة مساجد بالعجمي للتحقيق بسبب التقصير في عملهم

أحال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، عدد من الأئمة بإدارة العجمي إلي التحقيق والشئون القانونية، وذلك بعد حملة تفتيشية مفاجئة كشفت لمسؤولي المديرية تقاعس وتقصير بعض الأئمة عن تأدية واجباتهم في شهر رمضان، وعدم الانصياع للقرارات الخاصة بعدم تحصيل أي أموال ذكاة داخل المساجد.

مدير الدعوة: جولات تفتيشية مستمرة لكشف المقصرين ومعاقبتهم

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، إنه تم تشكيل لجنة متابعة برئاسة وكيل الوزارة، وتوجهت إلى إدارة العجمي غرب المدينة، بشكل مفاجئ للمرور على المساجد والتأكد من تنفيذ الأئمة للتعليمات والتكليفات الخاصة بشهر رمضان، ليتم رصد بعض المخالفات، ما ترتب عليه تحويل مجموعة من الأئمة إلى التحقيق.

وأضاف "عبد البصير" لـ "الوطن"، أن أبرز المخالفات تمثلت في عملية عدم الانتظام في المواعيد الخاصة بالحضور والانصراف، بجانب عدم السير على التعليمات الخاصة بمنع جمع أي تبرعات مالية من خلال المساجد، حيث نصت الإشارات الواردة من الوزارة، أنه فى حال ثبوت ذلك يتم نقل الإمام وأحالته إلى التحقيق، وهو الإجراء الذي نفذته المديرية فيما يخص ذلك الشأن.

وأكد أنه سيتم المرور على جميع الإدارات وفي أوقات مختلفة طوال اليوم، خلال شهر رمضان، وعلي جميع المساجد للتأكد من تنفيذ التعليمات التى أقرتها الوزارة والتواجد داخل المسجد وعدم تركه لغير الأزهريين، وذلك حتى لا يستثنى مقصر من القانون، وسيتم إحالة المخالفين للتحقيق الفوري ليكونوا عبرة لغيرهم من المقصرين.