تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018-2019 م خلال جولة لمتابعة أعمال الامتحانات بكليات العلوم والتربية والهندسة رافقه خلالها عمداء الكليات ووكلائها.

وتفقد رئيس الجامعة، البث الرقمي التجريبي بكلية الهندسة لجداول الامتحانات والتي تظهر للطلاب بالكلية جدول اختبارات اليوم بالتوقيتات الزمنية، ومواقع اللجان بالفرق المختلفة، كما تفقد اللجان والورقة الامتحانية ووسائل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، واطلع على آراء الطلاب حول صعوبة الامتحانات وعدد الأسئلة ومدى مناسبتها لوقت الامتحان.

وأكد رئيس الجامعة، على تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش أثناء الامتحانات بكل حسم، مشيرًا إلى تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتثنى للطلاب والطالبات أداء الامتحانات على أفضل وجه.

وأوضح أنه جرى عقد 127 لجنة خاصة داخل الكليات والسجون منها 108 لجان خاصة، 19 لجنة خاصة بالسجون.