استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا عن فعاليات التنفيذ ببرنامج "سكن كريم" منذ بدء العمل بالبرنامج بداية 2018 وحتى أبريل الماضى، على مستوى محافظات التنفيذ للمرحلة الأولى ممثلة في محافظات "المنيا، أسيوط ، سوهاج، قنا، الأقصر".

أشار التقرير، إلى قيام البرنامج بتلبية احتياجات حوالي 57 ألف أسرة على مستوى 200 قرية بقيمة تزيد على 326 مليون جنيه.

ورصد التقرير، أنه خلال الفترة المشار اليها تم تنفيذ عمليات تاهيل لعدد 1204 منزلا وتسقيف 3797 منزلا، إضافة إلى مد 6437 وصلة مياة نقية، وإدخال الصرف الصحى لعدد 44757، موضحًا أن محافظتى "الأقصر- المنيا" كانت أولى محافظات المشروع فى حجم التدخلات، يليهما "قنا"، واتاح البرنامج من خلال عمله ما يزيد عن 700 ألف يومية عمل.

أكدت "والى"، فى تصريحات لها، أن مشروع "سكن كريم" والذى اطلقته الوزارة يهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية، للأسر الفقيرة، والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة، موضحة أنه يجعل من هذه المنازل سكنا كريما يوفر أبسط شروط الكرامة والإنسانية ويسمح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا العيش فى ظروف بيئية وصحية مناسبة.

وشددت على أن البرنامج يقوم بعمل التدخلات من أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب.

وأضافت "والى" أن 350 مليون جنيه هو حجم التمويل المتاح حاليًا للبرنامج، منه 200 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، وحوالي 50 مليون من الجمعيات الأهلية، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

بدوره، أشار المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للاشغال العامة إلى أن شهر أبريل 2019 شهد استمرارا لتنفيذ تدخلات البرنامج حيث يجري تنفيذ تأهيل 1204 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف وتسقيف 1000 منزل للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

وأوضح أنه تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى المحافظات الأربع، و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وجاري تنفيذ 1750 وصلة خارجية بتلك المحافظات، و5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات "المنيا - سوهاج - قنا"، إضافة إلى تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.

وتابع: "تم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحي بالمحافظات الخمس من وزارتي التنمية المحلية و التخطيط وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه".

ولفت "هاشم" إلى أنه لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة تم تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية، في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية، أو المقاولات الصغيرة، موضحًا أنه حاليا يتم التحضير لإطلاق المرحلة الثانية للمشروع خلال النصف الثانى من العام الجارى لتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف وأسوان، إضافة إلى استكمال العمل بمحافظات المرحلة الاولى.