جنوب سيناء تجري الامتحانات الإلكترونية بنسبة 100%

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ورئيس غرفة العمليات بالمديرية، أن نسبة استجابة طلاب الصف الأول الثانوي بجنوب سيناء للامتحان الإلكتروني بإدارات المحافظة المختلفة، حققت نسبة 100%، ماعدا حالتين إحداها غياب والأخرى امتحان ورقي لفقدان الطالب لكلمة السر التي صممها لجهازه، كما حققت المديرية نسبة استجابة ‎%‎100 في امتحان الفترة المسائية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تدارك العطل بالسيستم داخل مدرسة الزهور الثانوية بنات بادارة الطور و مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات بإدارة رأس سدر لتصبح جميع اللجان يتم الامتحانات بها إلكترونيا.

يذكر أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء داخل 17 لجنة بالمدارس الحكومية والخاصة بإجمالي 643 طالبًا وطالبة بينهم 40 طالبا وطالبة منازل.