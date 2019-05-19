انطقت، اليوم، امتحانات التقييم الإلكتروني للصف الأول الثانوي بمحافظة جنوب سيناء وأدى الطلاب والطالبات الامتحان داخل عدد من اللجان ورقيا فيما أدى الطلاب في البعض الأخر الامتحان إلكترونيا.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع اللجان بدأت الامتحانات في الميعاد المحدد لها ورقيا ثم أدت 15 مدرسة الامتحان الكرتوني عقب انتظام "السيستم" ومدرستين فقط، أدى الطلاب والطالبات بهما الامتحان ورقيا وهما مدرسة الزهور الثانوية بنات بإدارة الطور ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بإدارة رأس سدر التعليمية.

وأضاف أن جميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية دخلوا على منصة الامتحانات بسهولة وأجروا الامتحانات دون أي مشكلات أو تعطيل في "السيستم".

وأعلن وكيل وزارة التربية أن المديرية نفذت الامتحان الورقي في البداية بجميع المدارس طبقا للتعليمات الوزارية حتى جرى التأكد من عمل "السيستم" بشكل جيد.

وأوضح أن المدارس الخاصة في شرم الشيخ ودهب سوف تبدأ الامتحانات إلكترونيا في فترتها الثانية في الواحدة ظهرا، في حالة عمل "السيستم"، أما في حال تعطيل "السيستم" سيكون الامتحان ورقيا.

يذكر أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء داخل 17 لجنة بالمدارس الحكومية والخاصة بإجمالي 643 طالبا وطالبة بينهم 40 طالبا وطالبة منازل.