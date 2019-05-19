شارك عدد كبير من عمال نظافة مدينة شرم الشيخ، من جميع القطاعات فى مائدة الإفطار السنوية التى يقيمها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأناب المحافظ في الحضور نيابة عنه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبدالفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، وعددا من الموظفين ورؤساء القطاعات.

وقال السولية، في كلمته، إن المحافظ يشيد دائما بجهود عامل النظافة ولولا جهودهم واجتهادهم ما وصلت مدينة السلام إلى هذا المستوى العالمي من النظافة والجمال.

وقال اللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للتخطيط، إن عمال النظافة نجحوا في اظهار المدينة بالشكل الذي يليق بمكانتها عالمي، وذلك بشهادة زوارها من كافة الجنسيات.

وأعلن أن المحافظ قرر صرف مكافأة مالية لهم بمناسبة شهر رمضان.