قالت مصادر أمنية، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد حريق شب فى قطعة أرض تابعة لشركة السكر في بمحيط شركة أدوية، بمنطقة الطالبية.

وأضافت المصادر، أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر أو اصابات بشرية، والقوات تمكنت من إخماد السنة اللهب، فى قطعة الأرض بالتزامن مع حريق شب فى شقة سكنية بالقرب من مكان حريق الأرض.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض بمنطقة الطالبية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتبين من خلال التحريات والفحص المبدئي أن الحريق شب في كمية مخلفات "هيش" بقطعة الأرض، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.