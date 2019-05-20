كشف مصدر أمني تفاصيل الحريق الهائل الذي شب في مبنيين، الأول تابع لبنك التنمية الزراعية والثاني تابع للمساحة الجوية في منطقة الطالبية بشارع الهرم.

وأضاف المصدر، أن النيران التهمت جميع السيارات المحتجزة على ذمة قضايا خاصة بقسم شرطة الطالبية، موضحا أن المكان المخصص لاحتجاز السيارات الخاص بالقسم هو الشارع الذي يفصل بين المبنيين المحترقين، وأن سبب اشتعال النيران هو وجود نخيل وأعشاب وبقايا أخشاب في الحدائق المحيطة بمبنى البنك ومبنى المساحة.

ولفت المصدر إلى أن 13 سيارة طالتها النيران، وتسبب الحريق في تعطل حركة المرور في شارع الهرم في الاتجاه المؤدي إلى ميدان الجيزة ومنطقة الأهرامات.