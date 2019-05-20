بالصور| وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجلس الشيوخ الكندي

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الأهلي يدرس التضحية بأحد كبار الفريق

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"تموين الفيوم": توريد 99060 طنا من محصول القمح لمواقع الاستلام الـ15

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