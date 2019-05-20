نشب حريق بأشجار بقطعة أرض تقع في أول شارع الهرم، بمحطة المساحة.

أسفر الحريق عن إصابة 4 مواطنين بحالات اختناق وأسعفوا جميعا، 3 منهم بموقع الحريق وحالة بمستشفى الهرم، وغادورا، حيث دفعت وزارة الصحة بـ 3 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق.