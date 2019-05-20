اعتدت الفنانة شيرين رضا، بالضرب على الفنان رامز جلال، بعد اكتشاف مقلب "رامز في الشلال"، والذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، وصرخ رامز قائلًا: "ده حجر مش طوب، يعني ده يعور".

فيما خرجت كلمات بها سّب من الفنانة شيرين رضا، بعد كشف المقلب، موضحة أنها لا تتخيل ما حدث، وأخذت تتذكر أحداث المقلب من البداية: "كل الناس هتفرح فيا، بس خاصة الرجالة".

تدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.