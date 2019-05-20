سخر الفنان رامز جلال، من ملابس الفنانة شيرين رضا، خلال وقوعها في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة " mbc مصر"، قائلا: "دي لابسه قميص بلاستيك".

وقالت شيرين رضا: "انتظروني في برنامج جمد قلبك، اللي قلبه مش جامد ميتفرجش"، فسخر رامز قائلًا: "اللي ميتفرجش على الجمال ده يبقى معندهوش قلب"، وعن إعجابها الشديد بالفيل، قال رامز: "ياريتني كنت بزلومة".

تدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.