اعتبرت القوات العراقية أن إطلاق صاروخ نحو سفارة واشنطن في بغداد هدفه خلط الأوراق وإشعال حرب وسط التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة أن كل البعثات الدبلوماسية بالعراق في أمان، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العميد يحيى رسول عبدالله، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، مخاطبا البعثات الدبلوماسية لدى العراق: "ليطمئنوا ويكونوا بأمان، القوات الأمنية قادرة على تأمين الحماية لكل هذه البعثات والشركات".

وأوضح عبد الله: "كقوات أمنية وعسكرية، نعمل ليلا ونهارا من أجل تأمين كل هذه البعثات والشركات، وأيضا من أجل سلامة المواطن العراقي والأراضي العراقية".

وتابع المسؤول العسكري، تعليقا على التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران: "كان هناك تصعيد بين واشنطن وطهران، لكن في نفس الوقت كانت هناك رسائل إيجابية بالاستعداد للتفاهم والجلوس على طاولة التفاوض".

وأضاف: "هناك محاولة لخلط الأوراق مثلما حصل في إطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء أمس، حقيقة هذه محاولة لخلط الأوراق وللجر إلى حرب".

وأكد عبد الله أن "هذه الحرب ليست من مصلحة أحد، لا أمريكا، ولا إيران، ولا العراق والمنطقة"، وأوضح بالقول: "أعتقد أن الدبلوماسية قادرة على التوصل لحلول ونتائج، ونتمنى ألا يكون هناك تصعيد أكبر ووصول إلى مرحلة حرب".