أعلن بنك أبو ظبي عن وظائف شاغرة تتمثل في:
1) Fraud Risk Manager
ويشترط في المتقدمين الخبرة من 2: 5 سنوات، وبكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.
ويمكن التقدم للوظائف من هنــــــــا.
2) Personal Assistant to a Senior Executive
ويشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال العمل، والحصول على درجة جامعية.
ويمكن التقدم للوظائف من هنـــــــا.
3) Credit Manager
ويشترط الخبرة 5 سنوات على الأقل، ودرجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.
ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.
4) AVP, Information Security
ويشترط الخبرة 6 سنوات على الأقل، وإجادة اللغة الانجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.
5) Senior Relationship Manager – Assets
ويشترط الخبرة لاتقل عن سنة، والحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.
ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.