أعلن بنك أبو ظبي عن وظائف شاغرة تتمثل في:

1) Fraud Risk Manager

ويشترط في المتقدمين الخبرة من 2: 5 سنوات، وبكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.

ويمكن التقدم للوظائف من هنــــــــا.

2) Personal Assistant to a Senior Executive

ويشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال العمل، والحصول على درجة جامعية.

ويمكن التقدم للوظائف من هنـــــــا.

3) Credit Manager

ويشترط الخبرة 5 سنوات على الأقل، ودرجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

4) AVP, Information Security

ويشترط الخبرة 6 سنوات على الأقل، وإجادة اللغة الانجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

5) Senior Relationship Manager – Assets

ويشترط الخبرة لاتقل عن سنة، والحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.