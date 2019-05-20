تجاوزت أغنية "قادرين نعملها" للفنان محمد حماقى أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر طرحها منذ يوم على "يوتيوب"، لصالح معهد الأورام الجديد 500 500.

وظهر فى الفيديو كليب الكثير من نجوم الفن والرياضة منهم آسر ياسين، وعمرو يوسف، وهنا وحلا شيحة، مى عمر، يسرا اللوزى، أمينة خليل، تامر حبيب، إنجى المقدم، هانى عادل، فريق وسط البلد.

ومن نجوم كرة القدم حازم إمام، مؤمن زكريا، عمرو جمال، أحمد الشيخ ومحمد فضل وطارق حامد.

ويقول مازن المتجول، مخرج ومدير تصوير الفيديو كليب، إن شركة "سعدي جوهر" عرضت عليه الفكرة وقام بتطويرها، حيث إن الفكرة تتلخص في إظهار أن مستشفى 500 500 موجودة بالفعل ويتم العمل عليها على مدار الساعة.

وأضاف لـ"الوطن": "قمت بتطوير الفكرة من خلال الطفل الذي ظهر في بداية الأغنية، بظهوره وحيدا، ثم يفاجأ بوجود الفنان محمد حماقي، وبالمناسبة الطفل مريض بالفعل وجميع الأطفال الذين ظهروا في الأغنية يعانون من المرض ذاته، لكن لم نريد إظهارهم على فراش المرض حفاظا على مشاعرهم، إضافة لإعطاء أمل للمشاهد بأن هؤلاء الأطفال سيتم شفائهم، وقمت باختيار الأطفال من ضمن عدد كبير، ولهذا فجميع المشاهد التي ظهروا فيها حقيقية وليست تمثيل".

وتابع: "الفنانون والرياضيون المشاركين في الأغنية أضفوا حالة رائعة من الطاقة الإيجابية والحماس خلال التصوير، ورحبوا جميعهم بالفكرة، وهذا ظهر على المنتج النهائي، وحالة الفرحة والسعادة التي شهدها التصوير كانت جميلة بالفعل والأطفال كانوا سعداء بهم، وجميع المشاركين من الفنانين كان لديهم رغبة في نجاح الأغنية".

وأوضح أن التصوير استمر يومان بالنسبة للفنانين ولاعبي الكرة داخل المستشفى، أما الطفل الذي ظهر في بداية الأغنية استغرق تصويره يوما كاملا نظرا لتعدد الأماكن التي ظهر فيها، وكان الطفل طبيعي جدا ولم يقم بالتمثيل، وهذا كان الهدف من الأغنية، وهو ظهور طفل يتصرف على طبيعته.

واختتم المتجول حديثه قائلا: "الفنانون الذين شاركوا في التصوير تعاملوا وكأنهم في حفلة مع الأطفال، وأشكرهم جميعا هم ولاعبي كرة القدم، وطاقم العمل والشركة المنتجة والفنان محمد حماقي".