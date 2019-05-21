مسلسل لمس أكتاف في الحلقة 15.. انتحار "عبدالمنجي"

بدأت الحلقة الـ15 من مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، بعلاج "حمزة" من الإصابة التي لحقت بـ"أدهم" أثناء هروبه من الشرطة، ليجد بعد ذلك "أدهم" أن "غادة" شقيقة "حمزة" تجلس بجواره.

ووعد حمزة أدهم بإيجاد حل له في أزمته، وفي الوقت ذاته هاجم حمزة شقيقه عبد المنجي، لأنه تسبب في قتل طليق شقيقتهما "غادة" التي اتهمتها الشرطة بقتله.

تتوالى الأحداث حيث أقدم "عبد المنجي" على الانتحار، لكن وجد شقيقه بأنه بذلك أنقذ نفسه من عقاب أكبر.

ومسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، كارولين خليل، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.