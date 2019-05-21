تبدأ أحداث الحلقة 17 من مسلسل قابيل بانتقام آدم "محمد فراج" من زوجته سلمى "بسنت شوقي" بعد خيانتها له، فقام بربطها ووضعها في بانيو يملؤه المياه بمساعدة سما "أمينة خليل" وتركها حتى تموت غرقًا، ثم يرسل آدم رسالة إلى الضابط طارق "محمد ممدوح" من موبايل سلمى يقول "أنت فين الحقني أرجوك"، وبمجرد أن يصل طارق يجدها فارقت الحياة.

ويطارد شبح سلمى الضابط طارق لتلومه على مقتلها وتنعته بالفاشل لزيادة عدد ضحايا آدم دون أن يضع حدًا لآدم.

ويدور حوار بين سما وآدم حول زواجه من سلمى، ليخبرها أنه كان زواج صالونات وأنه لم يحبها وتزوجها بناءً على رغبة والدته، وبعد الزواج تحولت علاقتهما إلى علاقة روتينية.

وأثناء مداهمة الشرطة لشقة سلمى، يواجه الضابط عادل "تامر نبيل" حارس العقار بصورة طارق ليتعرف عليه الحارس، ويؤكد أنه الشخص الذي تواجد بالمنزل قبل وفاتها، مما يورط طارق في جريمة مقتل سلمى.

وأثناء زيارة سما لقبر والدتها تتذكر أحداث من الماضي تجمعها بها، كما تتذكر كيف كانت زوجة أبيها تعاملها بقسوة دون أي اعتراض من والدها.

ويقوم آدم بقتل صديقه رامي بعد أن يفشل في إحضار جوازات السفر المزورة ليهبر بها آدم وسما خارج البلاد، حيث يضع له كمية مخدرة تجعله يفارق الحياة في الحال.

وفي نهاية الحلقة؛ يكتشف آدم أن سما أخذت جرعة من المادة المخدرة التي قتل بها صديقه رامي، وبعد فشل محاولات آدم في إنقاذها يعتقد أنها فارقت الحياة، وينتقل بجثتها إلى مكان مهجور ليتخلص منها ليفاجأ بسما تعود إلى الحياة مرة أخرى.