تبدأ الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل قمر هادي بهادي الذي يؤدي دوره هاني سلامة وهو يحذر مروان، من تهديدات القرش، ويعرف هادي من الذي يتجسس عليه حيث تصاب صفاء في قدمها من المسمار الذي وضعه هادي مقلوبا على السلم الخشبي، وحين يواجهها تقول إنها جاءت لتخبره بأن فيروز تحلم بكوابيس وبعد الضغط عليها تقول له إن زوجته "مدام مريم التي تؤدي دورها يسرا اللوزي هي التي تتجسس عليه.

يذهب فتحي الذي يؤدي دوره أحمد ثابت ليسأل عديلة التي تؤدي دورها "هالة فاخر" عن سمر ابنه رجاء الذي يؤدي دوره رشاد الشامي، فتخرج له سمر التي تخبره انهالم تعد تريده، فيتعتدي عليها ما يدعو خالتها للتدخل وصفعه على وجهه وطرده منال منزل وبعدها ترتدي سمر عباءتها وتذهب ولا يعرفون أين ذهبت.

ويقول هادي لمروان أن القرش يهدد حياته، ويخبره بأنه كان يعلم ما بينه وبين "كاميليا" التي تؤدي دورها نورهان، فيقول مروان، طالما كنت عارف انا هحسر قلبك على بنتك زي ما حسرت قلبي عليها، ويذهب مروان لعارف، وهو مخمور ويقنعه عارف بأن يذهبا للصلاة ورغم رفض دخوله وهو مخمور يصمم أن يدخل وتنتهي الحلقة بمروان ساجدا ولا يرد على عارف.