أعلنت مؤسسة "أفريكان بيزنيس"، تصدر البنك التجاري الدولي، قائمة الشركات المصرية لأفضل 250 شركة على مستوى القارة السمراء.

وتابعت: "الشركات المصرية زادت حصتها في إطار التصنيف العالمي لأفضل 250 شركة في أفريقيا، وارتفع عدد المدرج منها في التصنيف من 34 شركة عام 2018، إلى 39 شركة خلال العام الجاري.

وأشارت "أفريكان بيزنيس" إلى أن التجاري الدولي - مصر "CIB" من أكثر الشركات المصرية التي تحسّن ترتيبها بشكل قوي في تصنيف "أفضل 250 شركة بأفريقيا"، حيث قفز البنك من المركز الـ 35 خلال عام 2018، ليحتل المركز الـ27 خلال العام الجاري، محققا تحسن ثمانية مراكز خلال فترة وجيزة.

ويرجع تحسن تصنيف البنك إلى الجهود التي يبذلها داخل السوق المصرية وتعظيم الكفاءة ومؤشرات الأداء والانتشار.

وتابعت المؤسسة: تنوعت مجالات الشركات المصرية التي شهدت نموًا في تصنيف أكبر 250 شركة في أفريقيا، لتشمل البنوك والفنادق وأسواق رأس المال، إلى جانب شركات الاتصالات.