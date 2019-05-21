"مصر للطيران": نقل 11620 معتمرا فلسطينيا على 48 رحلة للسعودية

نقلت شركة مصر للطيران 11620 معتمرا فلسطينيا على 48 رحلة جوية إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

وسيرت الشركة، الاثنين، أربع رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي مخصصة لمعتمري فلسطين، وفقًا لبروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني تسير بموجبه 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين، بدأت 4 مارس الماضي، وتنتهي 5 يونيو المقبل.

وقام مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فرق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات سفر ووصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات كبار السن منهم.