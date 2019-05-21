حضر اللواء عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، حفل الإفطار السنوي لشهر رمضان، الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مساء اليوم، في فندق فلسطين بحدائق المنتزة شرق الإسكندرية.

ورفض "المحجوب" التعليق على شائعة وفاته التي انتشرت في الأيام الماضية، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

وجاء الحفل بحضور المحافظين السابقين، اللواء عادل لبيب، واللواء طارق مهدي، والدكتور محمد سلطان، المحافظين، فضلا عن حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الحالي، وأعضاء الشعب بالغرفة التجارية، وعدد من الدبلوماسيين بالمحافظة.