أخبار ماتفوتكش| السيسي يمنح سفير الصين وسام الجمهورية.. و"نهاية إيران"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي يمنح سفير الصين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده ودوره في دعم العلاقات المصرية الصينية.

إيران تعلن وقف التزامها بكمية اليورانيوم "المتفق عليها"

صرحت إيران بأنها لم تعد ملتزمة بكمية اليورانيوم المسموح بها، وفق الاتفاق النووي والتي تبلغ 300 كيلو جرام، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

مقتل عاطل عن العمل بعد إحراق نفسه في تركيا

لقي مواطن تركي عاطل عن العمل يدعى أيوب دال، مصرعه بعدما أقدم على إشعال النار في نفسه ببلدة شاهين بأي في مدينة غازي عنتاب، التي يتولى حزب العدالة والتنمية رئاسة بلديتها، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

«ترامب»: الحرب تعنى نهاية إيران والصين لن تصبح قوة عظمى

أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن نشوب حرب بين واشنطن وطهران، سينتج عنها «نهاية رسمية» لإيران، وحذر «ترامب»، فى تغريدة له على موقع «تويتر»، من مغبة تهديد الولايات المتحدة مجدداً، حيث جاءت التغريدة، بعد ساعات من سقوط صاروخ على مسافة تقل عن ميل من مقر السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد.

"التعليم": 409 آلاف طالب أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا في الفترتين

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 409 آلاف 704 طلاب من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدراس المجهزة تكنولوجياً بالمحافظات المختلفة.

مصرع مجرم شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الأمن بمنطقة "أم قمر"

تمكنت مجموعات عمل، برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوي بمنطقة "أم قمر" على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوي دائرة مركز شرطة فايد.

تُطبق من يوليو.. "شاكر" يعلن أسعار الكهرباء الجديدة اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيعلن اليوم تعريفة الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء لعام 2019-2020 المقرر تطبيقها في شهر يوليو المقبل في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العباسية.

"الأرصاد": موجة حارة تبدأ اليوم.. نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، لـ"الوطن"، إنه من المتوقع أن تبدأ موجة شديدة الحرارة على البلاد، بدءا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس، إذ ترتفع درجات الحرارة من 6 إلى 7 درجات، وتصل العظمى بالقاهرة إلى 41 درجة.

محمد نجم في العناية المركزة إثر تعرضه لجلطة.. وابنه: دعواتكم لأبي

يرقد الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، في العناية المركزة في إحدى المستشفيات بالدقي، إثر تعرضه لجلطة دماغية، وقال ابنه شريف نجم لـ "الوطن":" أبي تعرض لجلطة ويرقد حاليًا في العناية المركزة.. ولا أستطيع أن أقول أي شيء حاليًا إلا أن أطلب من محبي محمد نجم الدعاء لأبي لكي يمر من هذه الأزمة".

رئيس الزمالك يعلن حضور 60 ألف متفرج في نهائي الكونفدرالية

كشف رئيس الزمالك ، عن كافة التفاصيل الخاصة ، بمباراة الإياب ، بين الفريق الأول لكرة القدم ، ونهضة بركان المغربي ، والمقرر لها الأحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في تمام العاشرة مساء . أكد رئيس الزمالك ، الحصول على موافقة وزير الداخلية ، على حضور 60 ألف مشجع مصري لحضور مباراة النهائي الأفريقي ، بدلا من 30 الف مشجع .