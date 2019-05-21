لقي مواطن تركي عاطل عن العمل يدعى أيوب دال، مصرعه بعدما أقدم على إشعال النار في نفسه ببلدة شاهين بأي في مدينة غازي عنتاب، التي يتولى حزب العدالة والتنمية رئاسة بلديتها، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وكان "دال"، العاطل عن العامل والسابق إدانته، قد تقدم بطلب توظيف إلى بلدية شاهين بأي بعدما لم يجد مبتغاه في هيئة العمل التركية.

وبعد تلقيه جوابا بالقبول من بلدية شاهين باي سرعان ما تلقى جوابا آخر منها بالرفض، وهو ما دفعه إلى إشعال النار في نفسه أمام مبنى البلدية.

ونقل أيوب إلى وحدة العناية المركزة نتيجة لإصابته بحروق شديدة، غير أنه لم يتمكن من الصمود سوى أربعة أيام ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

ولم تقدم بلدية شاهين بأي واجب العزاء لأسرة أيوب المكلومة.