قالت صحيفة "زمان" التركية، إنّه مع تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا في الأشهر الأخيرة، المناقضة للوعود المستمرة من حزب العدالة والتنمية بتحسن الأوضاع المعيشية والأسعار، بدأ غضب الشارع التركي يتصاعد يوما بعد يوم، وسط ترقب من الحزب الحاكم، خاصة بعد خسارته الانتخابات البلدية في المدن الكبرى.

وكان رئيس الجمهورية وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، أدلى بتصريحات استفزازية للمواطنين بعد انتخابات المحليات في 31 مارس الماضي، قائلًا: "نحن نشبع بطونكم ونلبي كل احتياجاتكم، وبالرغم من ذلك لا تصوتون لنا".

وفي حوار أجرته قناة "يول تي في" مع عدد من المواطنين في الشارع، كان الرد قاسيًا من أحد المواطنين على أردوغان؛ والذي قال: "إنّ القصر لا يشبع بطون الشعب، وإنما الشعب هو من يشبع جيوبكم"، مشيرًا إلى أنّ قصر رئاسة الجمهورية الفاره الجديد شُيّد بأموال الضرائب المحصلة من المواطنين.