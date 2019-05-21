وزير الكهرباء: ننفذ 3 مشروعات قريبا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، ستحصل من المواطنين في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بوزارة الكهرباء، أنّه في يونيو 2015 كان هناك تخفيف أحمال، ومن 1 يوليو لم يحدث تخفيف أحمال، وإنما هناك انقطاع كهرباء بدرجه بسيطة جدا لا تذكر.

وزاد وزير الكهرباء أنّ هناك 3 مشروعات تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي المحطة النووية، ومحطة توليد عتاقة، ومشروعات الفحم النظيف، لافتا إلى أنّ 29 محطه كهرباء تدخل الخدمة خلال العام 2020، ومقدرات الجهد 40 ألف ميجا وات.