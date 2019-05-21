قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن هناك خلافات بين "باريس" و"أنقرة" حول خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لافتتاح مدارس تركية في فرنسا.

وقالت الصحيفة، في تقرير مساء أمس، إن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون شجبت هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتعزيز نفوذ "أردوغان" ودعم الإسلام المتشدد بين السكان الأتراك البالغ عددهم 600 ألف نسمة في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأتراك يقولون إنه بما أن فرنسا تدير مدارس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "أنقرة" و"إسطنبول"، فلا يوجد ما يمنع كذلك الأتراك للقيام بذلك.

وقال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكر، إن هذه المؤسسات التركية لن يكون مرحبا بها، لافتا إلى مخاوف "باريس"، قائلا: "الجميع يعلم أن تركيا تمضي قدما نحو الأصولية الإسلامية والتوسع".