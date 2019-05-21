أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته برد فعل الجمهور على دوره في مسلسل "قابيل"، المعروض على قناة "mbc مصر".

وقال فراج لـ"الوطن"، إنّ السبب الرئيسي لقلة مشاهده في بداية العمل، يرجع إلى طبيعة الأحداث التي تتطلب الغموض بصورة كاملة، مشيرًا إلى أنّ أهم ما يميز المسلسل هو البطولة الشبابية، سواء للممثلين أو المؤلفين والمخرج .

مسلسل "قابيل" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، ومحمد فراج، اشترك في تأليفه مصطفى صقر، محمد عزالدين، أشرف نصر، كريم يوسف، وإخراج كريم الشناوي، ويدور في إطار التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متكررة.