يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود غدا، الأربعاء 22 مايو طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 43

شبين الكوم 23 43

طنطا 23 43

دمنهور 21 41

الإسكندرية 20 39

بلطيم 22 39

مطروح 20 37

بورسعيد 20 34

دمياط 20 34

الزقازيق 22 43

الإسماعيلية 23 43

السويس 23 41

العريش 20 38

رأس سدر 24 41

طابا 21 38

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 40

الفيوم 23 43

بني سويف 23 43

المنيا 22 43

أسيوط 25 43

سوهاج 25 43

قنا 25 44

الأقصر 26 44

أسوان 27 44

أبو سمبل 24 43

الوادي الجديد 27 44

شلاتين 24 36

حلايب 26 33

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 41

المدينة 28 40

الرياض 23 38

المنامة 30 35

أبوظبي 28 36

الدوحة 29 38

الكويت 26 42

دمشق 17 36

بيروت 23 29

عمان 18 35

القدس 19 33

غزة 22 31

مسقط 31 34

صنعاء 12 23

الخرطوم 28 42

طرابلس 15 22

تونس 13 22

الجزائر 13 21

الرباط 14 24