طالبت الخارجية الفرنسية، إيران بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة العمل المشتركة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت فرنسا، رفضها أي إنذار نهائي من إيران، قائلة: "سنقيم امتثالها بالتزاماتها النووية".