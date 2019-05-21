قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، إن المديرية تسيطر سيطرة كاملة على مساجدها من خطبة ودروس وصلاة، نافيا ما يتم تداوله بعكس ذلك، مطالبا بتحري المعلومات من مصادرها الموثوقة، مشيرا إلى أن المساجد لا يعتليها سوى الأئمة المكلفين من المديرية وخطباء المكافأة من خريجي كلية الأزهر الشريف.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقده الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم بمكتب مع رؤساء الأقسام بالمديرية وبالإدارات الفرعية، وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي والإداري بالإدارات، خاصة فيما يتعلق بعمل المدارس القرآنية والعلمية والملتقيات الفكرية، ووجه بالمتابعة الفعلية على أرض الواقع.

وأضاف "عبد البصير"، أنه تم التشديد على ضرورة تكثيف المرور للمفتشين ورؤساء الأقسام على المدارس القرآنية والملتقيات الفكرية والمقارئ القرآنية ومكاتب التحفيظ، ورفع تقارير المخالفات إلى إدارة الدعوة وذلك لضبط العمل الدعوي بالإسكندرية.