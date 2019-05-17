 "أوقاف الإسكندرية" تنظم قوافل دعوية تجوب مساجد المحافظة

نظمت مديرية أوقاف الاسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى إلى مساجد إدارة الرمل، تحت عنوان "رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات" ضمن سلسلة قوافل دعوية تنظمها المديرية تجوب مختلف مساجد المحافظة خلال شهر رمضان.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إنه تم اختيار ذلك الموضوع للتحدث فيه بخطبة اليوم، لأنه أفضل ما يجود به الإنسان أن يجود بنفسه رخيصة في سبيل الله، ولا شك أن شهر رمضان شهر البطولات والانتصارات، ففيه كانت غزوة بدر الكبرى وفتح مكة وعين جالوت وانتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، مؤكدا أن جيش مصر العظيم صمام أمان لمصرنا الحبيبة ولأمتنا العربية والإسلامية.