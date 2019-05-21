أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد "2020 - 2019"، والتي سيجرى تطبيقها بدأ من يوليو المقبل، بالنسبة للقطاع التجاري وهي كالآتي:

- من صفر حتى 100 كيلو وات: 65 قرشًا.

- من صفر وحتى 250 كيلو وات: 155 قرشًا.

- من صفر وحتى 600 كيلو وات: 140 قرشًا.

- أكثر من 1000 كيلو وات: 160 قرشًا.

أعرف إزاي تحسب قيمة استهلاك أي محل تجاري للكهرباء في أسعار الفاتورة الشهرية الجديدة كالتالي:

استهلاك 100 كيلووات/ ساعة= 70 جنيه، 100 * 0.65 = 65 جنيه + 5 جنيه خدمة

استهلاك 150 كيلووات/ ساعة= 187.50 جنيه، 150 * 1.15 = 172.50 جنيه + 15 جنيه خدمة

استهلاك 250 كيلووات/ ساعة=302.50 جنيه، 250* 1.15 = 287.50 جنيه + 15 جنيه خدمة

استهلاك 300 كيلووات/ ساعة= 440.0 جنيه، 300* 1.40 = 420.0 جنيه + 20 جنيه خدمة

استهلاك 400 كيلووات/ ساعة= 580.0 جنيه، 400* 1.40= 560.0 جنيه + 20 جنيه خدمة

استهلاك 500 كيلووات/ ساعة= 720.0 جنيه، 500* 1.40 = 700.0 جنيه + 20 جنيه خدمة

استهلاك 600 كيلووات/ ساعة= 860.0 جنيه، 600* 1.40 = 840.0 جنيه +20 جنيه خدمة

استهلاك 650 كيلووات/ ساعة = 942.50 جنيه 600* 1.40 = 840.0 جنيه 50 * 1.55 = 77.50 جنيه + 25 جنيه خدمة

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه 600* 1.40= 840.0 جنيه 150* 1.55= 232.50 جنيه + 25 جنيه خدمة

استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة = 1485.0 جنيه 600 * 1.40 = 840.0 جنيه 400 * 1.55 = 620.0 جنيه + 25 جنيه خدمة

استهلاك 1200 كيلووات/ ساعة = 1960.0 جنيه 1200 * 1.60 = 1920.0 جنيه + 40 جنيه خدمة

استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة = 3240.0 جنيه 2000 * 1.60 = 3200.0 جنيه 40 جنيه خدمة

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه إذا لم يتم رفع شرائح استهلاك فواتير الكهرباء لهذا العام سيصل العجز إلى 33.494.731 مليار جنيه وهذا الرقم لا تستطيع الوزارة مواجهته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الوزارة مدت فترة الدعم 3 سنوات أخرى لتصل إلى 8 سنوات.

وكشف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الفواتير المقرر تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل، عن إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية. وقال شاكر إنَّ إجمالي الاستثمارات التي تمَّت خلال العام الحالي وصلت لحوالي 22 مليار جنيه بالمقارنة بالعام المالي الماضي 13 مليار جنيه.

وأضاف أنَّه لا زالت لدى الوزارة مشاكل تعاني منها محافظات الصعيد ولكن بزيادة نسبة الاستثمارات إلى 11% أي الضعف أدى ذلك إلى تقليل المشاكل التي تعاني منها هذه المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة هائلة لإدخال مراكز تحكم في شبكات التوزيع متمثلة في 47 مركز تحكم، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منها بعام 2024.

وأشار إلى أنَّ هناك خطة لتطوير التغذية الموجودة خاصة في القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية.

وأضاف أنَّه تمَّ إحلال وتجديد 3845 صندق توزيع من إجمالي 3961 صندوق توزيع على مستوى الجمهورية.