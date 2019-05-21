ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، 4 أطنان جبنة وملح طعام وشورتنج غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد قاد حملة مكبرة من مراقبي ومفتشي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والإدارة الصحية بالقنايات، اليوم، لملاحقة المنشآت الغذائية المخالفة بمدينة القنايات حفاظاً علي صحة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنعين لمنتجات الألبان بقرية بهنباي التابعة للقنايات بهما خطر داهم علي الصحة العامة وغير مستوفيان للاشتراطات الصحية، وتم ضبط 4.440 طن أغذية، حيث ضبط بالمصنع الأول تم ضبط 2.840 طن جبنه فيتا، 650 كجم شورتنج، 350 كجم ملح طعام، وبالمصنع الثاني تم ضبط 325 كجم شورتنج، 175 كجم جبنه بيضاء عبارة عن 35 عبوة زنة العبوة 5 كجم بدون بيانات.

كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمصنعين، وسحب العينات اللازمة وإرسالها المعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارِ مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين.