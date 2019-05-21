وقع الفنان محمد الشرنوبي، ضحية حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفور اكتشاف الشرنوبي للمقلب، غضب عضبا شديدا، وخلع الـ"لايف جاكيت" بعنف، وانهال على رامز بالضرب، مرددا: "ده حرام، ومش طبيعي عورتني في إيدي".

ومازح رامز جلال معجبات الشرنوبي: "يا بنات الشرنوبي بخير"، وسأل رامز الشرنوبي عن النيولوك: "إيه رأيك في شعري؟"، ورد الشرنوبي: "مش لايق عليك".

وطالب رامز جلال من الشرنوبي الغناء، وبالفعل غنى الشرنوبي أغنية "عارفة"، للفنان علي الحجار.

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.