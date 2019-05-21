رامز جلال عن محمد الشرنوبي: مش عارف ماسك علينا زلة ولا إيه؟

وقع الفنان محمد الشرنوبي، ضحية حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وكعادته قدمه الفنان رامز جلال بمقدمة نارية: "متعود بيتحدف بورد وأنا شايف أمارة، مش عارف ماسك علينا زلة ولا إيه، إحنا جايبينه علشان نعرف السر فين، معانا آخر شرنوبي في مصر"، وتابع: "شرنوبي شرنوبي قدري ومكتوبي، لسة ورور وهيدخل عليه ملعوبي، وأوعى تكتر وتشتم لأني ممكن أزعلك بأسلوبي"، "إلى كل معجب ومعجبة بالشرنوبي هو في إيد أمينة".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.